رئيس مدينة رأس البر لـ"مصراوي": مستعدون لاستقبال الموسم الصيفي الجديد - صور

دمياط – محمد إبراهيم:

قال محسن عزيز، رئيس مدينة رأس البر، إن هناك إقبالا كثيفًا من قبل أهالي محافظة دمياط والوافدين من محافظات أخرى على شواطئ المدينة، بعد انتهاء امتحانات النقل، موضحًا أن المدينة اتخذت إجراءات عديدة لاستقبال الموسم الصيفي الجديد.

وأضاف عزيز، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الوحدة المحلية تعمل على توفير الخدمات لرواد المدينة، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون شخص يدخلون رأس البر يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في الصيف.

وتابع: "دفعنا بحوالي 100 منقذ و12 لنشا سريعا وموتوسيكلات مائية، وصيانة دورات المياه على الشواطئ".

وأكد على وجود خيام للأطفال التائهين، يمكن من خلالها إعادتهم إلى ذويهم، فضلا عن نشر نقاط للإسعاف على الشواطئ، بداية من شارع 33 وحتى شارع 101، إلى جانب مستشفى اليوم الواحد، موضحًا أنه جرى إنقاذ 24 حالة غرق قبل ساعات.