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وفاة محبوس داخل سجن الوادي الجديد العمومي

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وفاة محبوس داخل سجن الوادي الجديد العمومي وفاة محبوس داخل سجن الوادي الجديد العمومي

مصراوي Masrawy

سجن الوادي الجديد العمومي

الوادي الجديد ـ محمد الباريسي:

توفي سجين، اليوم السبت، داخل محبسه بسجن الوادي الجديد العمومي بمدينة الخارجة، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتبين مصرع عبد المالك أحمد رضا عمر، 27 سنة، فلاح، مقيم بقنا، ومحبوس 7 سنوات، بتهمة خطف بالإكراه، بداية من أغسطس 2014.

وبتوقيع الكشف الطبي على السجن بمعرفة طبيب السجن، أوضح أن سبب الوفاة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وتوقف وظائف التنفس والقلب، وأنه كان يعاني من ربو شعبي وحساسية على الصدر.

كما تضمن المحضر أقوال زملاء السجين المتوفى، بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنه كان دائم التردد على مستشفى السجن للعلاج من حساسية الصدر ونزلات الربو.

تحرر المحضر رقم 1313 إداري مركز شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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