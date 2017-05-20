زوجة ترامب بعد وصولها إلى السعودية: شكرًا!

كتبت- رنا أسامة:

أعربت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عن شكرها وتقديرها للاستقبال الذي تلقّته والرئيس الأمريكي فور وصولهما الرياض، واصفة إيّاه بـ"الرائع".

وغردت على حسابها على تويتر بالإنجليزية: "أشكركم على الترحيب الرائع"، مُرفقة بهاشتاجيّ # الرياض، و#السعودية.



وكان الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في مطار الملك خالد الدولي، في الرياض، اليوم السبت.

صورة فرعية

وحطّت طائرة ترامب (اير فورس وان) في مطار الملك خالد، وتوقفت أمام سجادة حمراء، وكان العاهل السعودي في استقبالهما، بينما قدّمن فتيات باقة من الزهور إلى الرئيس الأمريكي وزوجته.

ويأتي هذا في إطار أولى الجولات الخارجية التي يُجريها ترامب منذ تنصيبه رسميًا رئيسًا لأمريكا في 20 يناير الماضي، في زيارة وصفتها وسائل الإعلام السعودية بـ"التاريخية".

ومن المُقرر أن يعقد الملك سلمان سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ترامب تركز على "إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين." حسب الموقع الرسمي للقمة السعودية الأمريكية.