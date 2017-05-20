مران الأهلي| البدري يركز على الأجناب.. ومؤمن زكريا جاهز للقطن

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قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على النقل السريع للكرة مع بناء الهجمات عن طريق الأجناب الأيمن والايسر كحلول فنية لمواجهة القطن الكاميروني يوم 23 مايو الجاري في ثاني منافسات دوري المجموعات بدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

وظهر جلياً خلال مران التقسيمة الذي أقيم صباح اليوم السبت، علي ملعب مختار التتش قبل سفر البعثة إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة أن البدري يخطط لعلاج أزمات البطء وصعوبة الاختراق من العمق التي أثرت بشدة علي أداء الأهلي في مباراتي زانكو والشرقية.

وحرص حسام البدري، على اقامة فقرة خاصة لضربات الجزاء خلال المران، وعلي خلاف عادته بأن تكون هذه الفقرة الضربات الثابتة من خارج الـ18 فضل البدري أن تكون خاصة بضربات الجزاء بالرغم من أن المباراة إذا انتهت بالتعادل لن يتم اللجوء فيها لضربات الجزاء.

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وتأكد جاهزية مؤمن زكريا لاعب الأهلي لمباراة القطن بعد أن شارك في تدريبات الفريق الجماعية، قبل السفر إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة.

وكان اللاعب قد حصل علي راحة من تدريبات الأمس بسبب معاناته من إصابة خلع في الكتف تعرض لها خلال مباراة الشرقية الأخيرة بالدوري، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

من جانبه اكتفى وليد سليمان لاعب فريق الكرة بالأهلي بأداء تدريبات تأهيلية بصالة الجيم الملحقة بمقر جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، وغاب اللاعب عن التدريبات الجماعية قبل السفر اليوم الي الكاميرون.