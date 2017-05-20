أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
8 الصبح - الصحفي عزت إبراهيم يوضح أجندة مواضيع المقرر مناقشتها في القمة بين ترامب والرئيس السيسى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مران الأهلي| البدري يركز على الأجناب.. ومؤمن زكريا جاهز للقطن

Google+ Print
مران الأهلي| البدري يركز على الأجناب.. ومؤمن زكريا جاهز للقطن مران الأهلي| البدري يركز على الأجناب.. ومؤمن زكريا جاهز للقطن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على النقل السريع للكرة مع بناء الهجمات عن طريق الأجناب الأيمن والايسر كحلول فنية لمواجهة القطن الكاميروني يوم 23 مايو الجاري في ثاني منافسات دوري المجموعات بدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

وظهر جلياً خلال مران التقسيمة الذي أقيم صباح اليوم السبت، علي ملعب مختار التتش قبل سفر البعثة إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة أن البدري يخطط لعلاج أزمات البطء وصعوبة الاختراق من العمق التي أثرت بشدة علي أداء الأهلي في مباراتي زانكو والشرقية.

وحرص حسام البدري، على اقامة فقرة خاصة لضربات الجزاء خلال المران، وعلي خلاف عادته بأن تكون هذه الفقرة الضربات الثابتة من خارج الـ18 فضل البدري أن تكون خاصة بضربات الجزاء بالرغم من أن المباراة إذا انتهت بالتعادل لن يتم اللجوء فيها لضربات الجزاء.

شاهد أيضا

وتأكد جاهزية مؤمن زكريا لاعب الأهلي لمباراة القطن بعد أن شارك في تدريبات الفريق الجماعية، قبل السفر إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة.

وكان اللاعب قد حصل علي راحة من تدريبات الأمس بسبب معاناته من إصابة خلع في الكتف تعرض لها خلال مباراة الشرقية الأخيرة بالدوري، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

من جانبه اكتفى وليد سليمان لاعب فريق الكرة بالأهلي بأداء تدريبات تأهيلية بصالة الجيم الملحقة بمقر جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، وغاب اللاعب عن التدريبات الجماعية قبل السفر اليوم الي الكاميرون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب

زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات

محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا