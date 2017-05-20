اليوم.. 3 مواجهات نارية في الدوري

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يستضيف نادي مصر للمقاصة نظيره الاتحاد السكندري، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ3.45 عصرًا، باستاد الفيوم، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة، خلف المتصدر الأهلي (75)، بينما يأتي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني الإسباني ماكيدا، في المركز الثامن برصيد 40 نقطة، خلف بتروجيت السابع (41).

ويسعى رجال إيهاب جلال في تحقيق الثلاث نقاط لاستغلال تعثر المتصدر (الأهلي 1 - 1 الشرقية)، كما يأمل المقاصة في تحقيق الفوز بعد التعادل (1 - 1) أمام الفريق السكندري، الذي أقيمت باستاد حرس الحدود (المكس)، بالجولة الـ12.

من جانبه يلتقي نادي إنبي نظيره أسوان، باستاد بتروسبورت، في تمام الساعة الـ6 مساءً.

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ويأتي إنبي بقيادة مديره الفني طارق العشري، بالمركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، خلف المقاولون العرب (35)، فيما يحتل أسوان المركز الـخامس عشر بقيادة مديره الفني أسامة عرابي، برصيد 25 نقطة، خلف طنطا الرابع عشر (25) بفارق الأهداف.

ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الثلاث نقاط للعبور لمنطقة الأمان بعيدًا عن شبح الهبوط، يشار إلى أن الفريقان تعادلا بهدف لكل منهما في لقاء الدور الأول.

كما سيستضيف نادي طلائع الجيش نظيره طنطا، في تمام الساعة الـ8.30 مساءً، باستاد جهاز الرياضة العسكري، ويحتل الجيش المركز التاسع برصيد 38 نقطة، خلف الاتحاد السكندي الثامن، فيما ياتي طنطا بقيادة مديره الفني خالد عيد بالمركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.