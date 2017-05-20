تفاصيل أزمة أعضاء الجبلاية مع ثروت سويلم

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اندلعت أزمة قوية بين أعضاء اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذي، خلال وجود الوفد المصري في البحرين لحضور كونجرس الفيفا.

وهاجم أحمد مجاهد ومجدي عبدالغني عضوا المجلس ثروت سويلم المدير التنفيذي، واتهماه بأنه يقوم بتسريب المعلومات إلى سيف زاهر عضو الجبلاية، وأنه غير متفرغ لعمله داخل اتحاد الكرة، ومنشغل بكونه نائبًا في مجلس الشعب.

وطلب مجاهد من ثروت الرحيل عن اتحاد الكرة، مؤكدًا له أن صلاحيات مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير تزداد يومًا بعد الآخر.

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وحاول حازم إمام عضو المجلس الدفاع عن ثروت سويلم، بينما اكتفى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد بالضحك.

واتخذ سويلم قرارًا بأن يخصص مكتبه في الاتحاد لزيارات أهل دائرته بالشرقية، يوم السبت فقط من كل أسبوع.