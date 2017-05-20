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السيسي يصل الرياض للمشاركة في القمة الإسلامية- الأمريكية

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السيسي يصل الرياض للمشاركة في القمة الإسلامية- الأمريكية السيسي يصل الرياض للمشاركة في القمة الإسلامية- الأمريكية

مصراوي Masrawy

الرئيس يصل الرياض

(مصراوي):

أفادت قناة أون لايف on live بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض للمشاركة في القمة الإسلامية- الأمريكية، المقرر عقدها غدًا الأحد، بحضور عدد من رؤساء الدول الإسلامية والرئيس الأمريكي دونالد .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تسلم السبت الماضي، دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التى تعقد بالمملكة العربية ، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لعصام بن سعيد، وزير الخدمة المدنية السعودي.

كما تلقى السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى "ترامب" لتأكيد دعوة مشاركته في القمة.

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مصراوي Masrawy

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