بالصور- رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات نهاية العام

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم السبت، لجان امتحانات نهاية العام بكليات التربية، واللغات والترجمة، والتجارة.

وحرص رئيس الجامعة، أثناء مروره للإطلاع على أسئلة الامتحانات للتأكد من تناسبها مع مستوى الطلاب، حيث اطمأن على انضباط المراقبة داخل اللجان، ونظافة المدرجات والطرق داخل الكليات.

وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن قيادات وعمداء وأعضاء هيئة تدريس والموظفين يعملون من أجل تخريج طلاب يخدمون مجتمعهم ووطنهم ويكونوا نماذج يقتدى بهم.