النيابة بـ"فض رابعة": التقرير الطبي يؤكد عدم إصابة "شوكان" بأي أمراض

كتب- عمرو علي:

قدمت النيابة العامة، أثناء نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 738 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "فض اعتصام رابعة"، أمام محكمة جنايات القاهرة، تقريرا طبيا يفيد بعدم إصابة المصور الصحفي محمود شوكان بأي أمراض، وأن حالته الصحية جيدة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة قدمت النيابة تقريرا طبيا يفيد بعدم إصابة المتهم محمود شوكان بأى أمراض، وبيان من مجلس الوزراء بشأن فض اعتصام رابعة، وكتاب وارد من المخابرات العامة يفيد بعدم وجود "سيديهات" لديها بشأن فض اعتصام رابعة، وصورة من بيان رئاسة الجمهورية حول الأحداث.

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".