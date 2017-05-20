القبض على عاطل يرتدي ملابس شرطة برتبة نقيب لـ"التباهي" بالحوامدية

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض، صباح اليوم السبت، على مريض نفسي بمركز الحوامدية يرتدي ملابس الشرطة.

البداية كانت أثناء مرور دورية أمنية بمنطقة عرب الساحة، تمكن النقيب عبد العزيز فرحات، من ضبط "محمد ر."، 24 عاما، عاطل، أثناء استقلاله توك توك، يرتدي ملابس تشبه ملابس الشرطة (تي شيرت أسود أعلاه فيست عليه رتبة نقيب بلاستيك، وبنطال أسود وبيادة سوداء).

وتبين أن المتهم مهتز نفسيا، وقال إنه ارتدى تلك الملابس بقصد التباهي، وتحصله عليها من أحد جيرانه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.