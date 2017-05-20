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بالصور- النيابة الإدارية تحقق في "تكهن" 45 سيارة إسعاف بالبحيرة منذ 2009

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مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (1)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (1)

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (2)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (2)

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (3)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (3)

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (4)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (4)

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (5)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (5)

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (6)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (6)

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (7)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (7)

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (8)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (8)

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (9)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (9)

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (10)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (10)

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (11)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (11)

النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (12)النيابة الإدارية تحقق في تكهن 45 سيارة إسعاف (12)

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل حول ما نشر ببعض المواقع بشأن التهام الصدأ لـ42 سيارة إسعاف مكهنة بالبحيرة، قيدت الواقعة بالقضية رقم 494 لسنة 2017 بنيابة دمنهور القسم الثاني.

وفور الإحالة كلف المستشار عادل الرفاعي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، كل من محمود سعيد رئيس النيابة، ومعتز خميس وكيل النيابة، بالانتقال الثلاثاء الماضي الموافق 16 مايو 2017، الى مقر المجمع الطبي ببرقوقة بمنطقة إفلاقة بدمنهور للوقوف على صحة ما جاء بالخبر.

وكشفت المعاينة عن صحة ما ورد بالبلاغ محل التحقيق، وتبين وجود عدد 45 سيارة إسعاف بالموقع موديلات مختلفة وحالتها متردية ومتهالكة جراء تركها بالموقع دون اتخاذ التدابير اللازمة لذلك اعتباراً من عام 2009 حتى تاريخه وعدم التصرف فيها حسب الاجراءات المعمول بها في ذلك.

وقررت النيابة الإدارية تشكيل لجنة للوقوف على هذه المخالفات والمسئول عنها وحصر الأضرار المالية المترتبة عن ذلك، والتي تتوقع أن تصل لملايين الجنيهات.

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