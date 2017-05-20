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بالصور.. "الكفن" يهب قاتل المرج قبلة الحياة في قلب العاصمة

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مصراوي Masrawy

إنهاء الخلافات الثأريةإنهاء الخلافات الثأرية

إنهاء الخلافات الثأرية (2)إنهاء الخلافات الثأرية (2)

إنهاء الخلافات الثأرية (3)إنهاء الخلافات الثأرية (3)

إنهاء الخلافات الثأرية (4)إنهاء الخلافات الثأرية (4)

كتب – فتحي عمر:

أنهى "الكفن" خصومة دامية بين عائلتي ناجي والسكران بمنطقة المرج القريبة من قلب القاهرة، حيث تقدم شقيق القاتل وينتمي إلى عائلة السكران بكفنه إلى قتيل أسرة ناجي، مساء أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري وأمني، وتصالح أفراد العائلتين بعد عام من التوتر والتهديد لأفراد العائلتين.

ووقعت عدة مشاجرات بين أفراد العائلتين في منطقة أبو صير بالمرج، بسبب الخلافات على حراسة بعض العقارات والأراضي المملوكة لرجال أعمال بالمنطقة وهو الأمر الذي استُخدمت إثره الأسلحة النارية ولقي شخص ينتمي لعائلة ناجي يدعى (عبدالنبي سيد ناجي) مقتله، بينما ألقت الشرطة القبض على القاتل وتم حبسه على ذمة القضية.

وتوعد أفراد أسرة المجني عليه الثأر لمقتل أحد أفراد عائلتهم مما دفع كبار العائلات وبعض رجال الدين التدخل لإقناعهم بالتصالح وقبول الدية، وترضيتهم مقابل قيام معتز السكران شقيق القاتل تقديم "الكفن" لأسرة القتيل.

ويُعد الكفن البطل في إنهاء سلسة الانتقام الثأري بين أي عائلتين، والتي تنتهي بتقديم أسرة القاتل لأهل القتيل لإنهاء الخلافات الثأرية وبحور الدم، من خلال جلسة صلح عرفية يحضرها شيوخ وكبار القبائل في المنطقة، ويتم بحضور أمني، وذلك لتأكيد عملية الصلح وإنهاء الخصومات.

كما أن عادة تقديم "الكفن" تقاليد وعرف صعيدي تستخدمه بعض عائلات الجنوب المتناحرة لإنهاء خصومات ثأرية لوقف نزيف الدم بين أفرادها، ولكن نادرًا ما تستخدمها الأطراف المتنازعة بالعاصمة والوجه البحري.

 

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