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بعد وفاة أحد مصابي تفجير "مارجرجس".. وكنيسة طنطا: الجنازة الاثنين

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بعد وفاة أحد مصابي تفجير "مارجرجس".. وكنيسة طنطا: الجنازة الاثنين بعد وفاة أحد مصابي تفجير "مارجرجس".. وكنيسة طنطا: الجنازة الاثنين

مصراوي Masrawy

كنيسة مار جرجس

الغربية - مروة شاهين:

أعلنت كنيسة مار جرجس والشهداء بطنطا، اليوم السبت، عن إقامة صلاة الجنازة على الشهيد "ريمون يوسف جرجي"، بعد غد الاثنين، الذي توفي متأثرًا بجراحه في تفجير الكنيسة الشهر الماضي، بعد تدهور حالته الصحية أثناء علاجه بألمانيا.

وكشفت مصادر من الكنيسة، أن الشهيد "ريمون" سافر إلى ألمانيا منذ أسبوعين بعد تدهور حالته الصحية، غير أنه استُشهد بأحد مستشفياتها، أمس الجمعة، بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.
وجرى إخطار السفارة المصرية بألمانيا والتي أبلغت وزارة الخارجية.

وأشارت المصادر، إلى أن الكنيسة على تواصل مستمر لحظة بلحظة مع "الخارجية" لإنهاء كافة إجراءات وصول الجثمان.

وبذلك يرتفع عدد شهداء كنيسة "مارجرجس" بطنطا إلى 30 شهيدًا.

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