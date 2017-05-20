ننشر نص رسالة البابا تواضروس في قداس الأربعين لشهداء "المرقسية" - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

حصل"مصراوي" على نص الرسالة التى أرسلها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقداس الأربعين لشهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية، والذي أقيم، اليوم السبت، بدير مارمينا العجايبي بصحراء مريوط غربي الإسكندرية.

وقال البابا فى رسالته:"في هذا التذكار الغالي للأحباء شهداء أحد الزعف بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية، نذكرهم وهم الذين رقدوا علي رجاء القيامة وصاروا علي نفس الدرب الذي بدأ بالقديس مارمرقس الطاهر والشهيد وفي نفس الكنيسة، التي تحمل اسمه المبارك .. لقد انتقلوا للسماء في يوم عيد، ونحن نحتفل بذكراهم في أيّام الخماسين المقدسة حيث يمتد عيد القيامة إلي خمسين يومًا".

وأضاف:" لقد سمعنا الكثير عن حياتهم، وكأن الله اختارهم بحسب مقاصده العلوية ليكونوا الي جواره، مكللين بأكاليل الوجود بالكنيسة، والارتباط بالصلوات، زالشهادة للمسيح.. خالص تعزياتي القلبية، خاصة، وظروف السفر بعيدا عن أرض الوطن، حالت دون المشاركة معكم، راجيا أن يسكب الله تعزياته في قلوب كل أسرة".

وتابع البابا تواضروس فى رسالته:"كما نشكر الله من أجل شفاء بعض المصابين، ومصلين من أجل تمام الشفاء للجميع.. ودمتم جميعا في رعاية المسيح يسوع".

وكان الأنبا كيرلس آفامينا أسقف ورئيس دير مارمينا ترأس قداس الأربعين على الشهداء الثمانية في التفجير.

وشارك في الصلاة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا إيلاريون أسقف عام غرب الأسكندرية عدد كبير من الكهنة والرهبان.

يشار إلى أن الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تعرضت لتفجير أمامها يوم 9 أبريل الماضي بالتزامن مع احتفالات "أحد الشعانين" وأسفر عن 19 شهيداً بينهم رجال ونساء وأفراد من الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة.