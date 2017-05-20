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أزمة الانبعاثات.. «فيات» تعرض إصلاح سياراتها مقابل عدم التصعيد

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أزمة الانبعاثات.. «فيات» تعرض إصلاح سياراتها مقابل عدم التصعيد أزمة الانبعاثات.. «فيات» تعرض إصلاح سياراتها مقابل عدم التصعيد

التحرير

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أكدت شركة "فيات" الإيطالية أنها عازمة على تعديل الإصدارات والموديلات، التي شابتها التهم الخاصة بالتلاعب في معدلات الانبعاثات من سياراتها التي تعمل بوقود الديزل.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن الشركة الإيطالية اتخذت قرارًا باستدعاء ما يقرب من 100 ألف سيارة لتعديل بعض المشكلات الفنية التي تسببت في خلل معدلات الانبعاثات، وخروجها عن النطاق المسموح.

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ومن المتوقع أن تعكف الشركة الإيطالية على إيجاد صيغة توافق مع الاتحاد الأوروبي، بالشكل الذي يسمح لها بإصلاح العيوب دون فرض غرامات على عيوب الصناعة، ما قد يؤثر على الخطة الإنتاجية للشركة.

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