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روبين يبحث عن تحطيم رقم كرويف

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روبين يبحث عن تحطيم رقم كرويف روبين يبحث عن تحطيم رقم كرويف

التحرير

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يبحث النجم الهولندي أرين روبين للتتويج عن بلقب آخر في الدوري الألماني رفقة بايرن ميونيخ لتخطي حصيلة بطولات الأسطورة يوهان كرويف، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ونجح روبين هذا الموسم في التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة في مسيرته والعاشرة بشكل عام في الدوريات المحلية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أيندهوفين والدوري الإسباني مع ريال مدريد إلى جانب حصوله على الدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي.

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وعادل بالتالي روبين رقم أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف الذي توج بعشر ألقاب في الدوريات المحلية رفقة أياكس وبرشلونة وفينورد.

وأعرب روبين عن فخره الشديد بحصوله على الألقاب العشرة في 4 بلدان مختلفة ومعادلة رقم كرويف الذي يعد أفضل من أنجبت الملاعب الهولندية على الإطلاق، وهو ما يدفعه لمحاولة تخطي رقمه الموسم المقبل مع العملاق البافاري.

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التحرير

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