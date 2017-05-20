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إنجلترا تكتسح الأرجنتين في مونديال الشباب والمكسيك تنجو من فخ فاناتو

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إنجلترا تكتسح الأرجنتين في مونديال الشباب والمكسيك تنجو من فخ فاناتو إنجلترا تكتسح الأرجنتين في مونديال الشباب والمكسيك تنجو من فخ فاناتو

التحرير

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تعرض الألماني للشباب لهزيمة في مستهل مشواره بمونديال كوريا الجنوبية تحت 17 سنة، وذلك بعد خسارته من المنتخب الفنزويلي بهدفين دون رد ضمن مباريات المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبهم كلًا من المكسيك وفاناتو.

وتقدمت فنزويلا عبر بينا في الدقيقة 51، قبل أن يعزز كوردوفا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 54 نقطة، لتتصدر فنزويلا المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل ألمانيا دون رصيد من النقاط.

وضمن الجولة الأولى في نفس المجموعة نجح المكسيك في خطف فوز مثير على فاناتو بنتيجة 3 - 2، وتقدمت المكسيك مبكرًا في الدقيقة 10 عن طريق كيفين ماجانا، وعزز رونالدو سيسنيروس النتيجة في الدقيقة 25 قبل أن تقلص فاناتو النتيجة في الدقيقة 52 عبر بونج كالو، ومن ثم أدرك رونالدو ويلكنز هدف التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يخطف إدسون ألفارز هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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وفي مباريات المجموعة الأولى اكتسحت إنجلترا الأرجنتين بثلاثية نظيفة استهلها كلافيرت لوين في الدقيقة 38، ومن ثم عزز أرمسترونج النتيجة في الدقيقة 52، قبل أن يختتم سولانكي مهرجان الأهداف من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتصدرت إنجلترا المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تذيلت الأرجنتين بدون رصيد بانتظار مواجهة أصحاب الأرض كوريا الجنوبية لغينيا في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت القاهرة.

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التحرير

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