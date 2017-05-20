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أب يخنق رضيعته في القليوبية ويتصل بوالدتها: «قتلتها بسببك»

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أب يخنق رضيعته في القليوبية ويتصل بوالدتها: «قتلتها بسببك» أب يخنق رضيعته في القليوبية ويتصل بوالدتها: «قتلتها بسببك»

التحرير

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دفعت الخلافات الزوجية المتكررة أب للتخلص من طفلته بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتقدم عامل ببلاغ يتهم "أشرف ش."، 31 عاما، زوج شقيقته  "آمال"، 29 عاما، بالتعدي عليها  بالضرب وطردها من منزل الزوجية مع الاحتفاظ بطفلتهما "هنا"، البالغة من العمر عشرة أشهر، ورفضه إعطائها لوالدتها، وحال قيام الزوجة بالاتصال للاطمئنان علي الطفلة أخبرها بأنه قتلها. 
 
وبمداهمة منزل المتهم تبين هروبه، وعثر على جثة الطفلة ملقاة على السرير بغرفة النوم، وتبين وجود آثار انسكابات دموية من الفم، والجثة في حالة زرقة، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرة.

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وأمكن ضبط المتهم بأحد الأكمنة، واعترف بارتكابه الواقعة، وأنه قام بخنقها حتى فارقت الحياة لكثرة المشكلات مع والدتها.  
 
تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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التحرير

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