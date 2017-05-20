شركات الحديد تعلن تثبيت الأسعار للمرة الثانية خلال مايو

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أعلنت شركات حديد التسليح عن تثبيت أسعار منتجاتها خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري، ليتراوح سعر الطن ما بين نحو 9600 إلى 9900 جنيه.

وقال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات لجأت إلى تثيبت الأسعار للمرة الثانية خلال شهر واحد يرجع إلى انخفاض حركة البيع والشراء بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار الأمريكي وثبات أسعار البيليت العالمي وهو العنصر الأساسي المستخدم في تصنيع الحديد.

وأعلنت شركة حديد عز تثبيت سعر الطن عند 9620 جنيها تسليم أرض المصنع، فيما يصل السعر للمستهلك النهائي 9780 جنيها، كما سجل سعر طن حديد المصريين نحو 9485 جنيها، وللمستهلك بنحو 9600 جنيه.

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وسجل سعر حديد بشاي نحو 9500 جنيها تسليم أرض المصنع، بينما يصل السعر للمستهلك النهائي نحو 9800 جنيها، فيما سجل سعر حديد الجارحي نحو 9400 جنيها تسليم أرض المصنع، ونحو 9600 جنيه للمستهلك النهائى.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 9350 جنيها للطن، وللمستهلك النهائي نحو 9600 جنيه، وسجل سعر طن حديد بيانكو نحو 9 آلاف جنيه للطن، فيما يصل السعر للمستهلك النهائى بنحو 9250 جنيها.