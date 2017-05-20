المالية: 19.24% ارتفاعا في عائد أذون الخزانة الأسبوع الماضي

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كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية، ارتفاع العائد على أذون الخزانة بنسبة بلغت نحو 19.24% خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت بيانات الوزارة، إلى رتفاع متوسط العائد على أذون خزانة أجل 266 يوما بواقع 0.17 نقطة أساس ليسجل نحو 19.24% خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ أقل عائد نحو 19.07%، في مقابل نحو 18.97% الأسبوع قبل الماضي.

وانخفض معدل تغطية العطاء بواقع 1.3 مرة بقيمة 7.8 مليار جنيه عبر 58 طلب، بينما قبلت وزارة المالية 37 عرضا بأكثر من 6.5 مليار جنيه بزيادة 595 مليون جنيه عن القيمة المطلوبة.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 357 يوما بنحو 0.018 نقطة أساس، ليسجل نحو 19.05%، فيما تراجع معدل تغطية الطرح بواقع 1.6 مرة، بدلا من 3 مرات في المزاد السابق، وقدمت البنوك نحو 121 طلب بقيمة 9.8 مليار جنيه، بينما وافقت وزارة المالية على تلقي 6 مليارات جنيه عبر 74 عرضا.

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وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوما بواقع 0.049 نقطة أساس، ليسجل نحو 19.22%، وغطت البنوك العطاء بنحو 2.4 مرة بقيمة 14.7 مليار جنيه عبر 243 طلبا، فيما قبلت منها المالية 187 عرضا بأكثر من 8.5 مليار جنيه بزيادة 2.2 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة.

وتعتزم المالية ادوات دين حكومية متمثلة في أذون خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، موزعة على آجال كلٍ من 91، 182، 273، 364 يوما، إلى جانب طرح سندات خزانة بقيمة 1.750 مليار جنيه لآجال 3 و7 سنوات.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

