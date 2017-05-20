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البترول: تأمين إمدادات الوقود لـ 59 محطة توليد كهرباء

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البترول: تأمين إمدادات الوقود لـ 59 محطة توليد كهرباء البترول: تأمين إمدادات الوقود لـ 59 محطة توليد كهرباء

التحرير

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قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة وهيئة البترول أعدتا خطة متكاملة لتوفير متطلبات محطات الكهرباء، من الوقود بنسبة 100% خلال شهور الصيف، لمواجهة أي زيادة في الأحمال الكهربائية، موضحًا أنه سيتم تأمين امدادات الوقود لـ 59 محطة توليد كهرباء منها 57 محطة مرتبطة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الوحدات المتنقلة.

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وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"التحرير"، أنه تم توفير الوقود بجميع أنواعه سواء الغاز الطبيعي كوقود أساسي أو الوقود البديل من المازوت والسولار، مؤكدا أن الوزارة تؤمن الإمدادات المطلوبة من الوقود لمحطات الكهرباء الجديدة، التي ستبدأ التشغيل تباعًا خلال العام الجاري، وفي مقدمتها محطات الكهرباء العملاقة فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ويقدر متوسط الكميات اليومية من الوقود التى سيضخها قطاع البترول إلى محطات الكهرباء خلال شهور الصيف حوالى 142 مليون متر مكعب "غاز ومازوت وسولار".
 
ومن المقرر وصول ما يتم ضخه من الغاز إلى محطات الكهرباء لنحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، بواقع نحو 5 مليارات قدم مكعبة غاز من الإنتاج المحلى، و750 مليون قدم مكعبة سيتم استيرادها من خلال شحنات الغاز المسال لاستكمال تلبية باقى احتياجات قطاع الكهرباء.

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التحرير

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