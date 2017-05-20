أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
8 الصبح - الصحفي عزت إبراهيم يوضح أجندة مواضيع المقرر مناقشتها في القمة بين ترامب والرئيس السيسى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- إحباط تهريب 69 عملة أثرية مع كندي بمطار القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- إحباط تهريب 69 عملة أثرية مع كندي بمطار القاهرة إحباط تهريب عملات أثرية

كتب- طه عبيد:

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، السبت، من ضبط راكب كندي ذو أصول مصرية، حاول تهريب 69 عملة أثرية لدي إنهاء إجراءات سفره عائدًا إلى كندا، وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة للطيران المتجهة الي مونتريال، اشتبه أمن المطار في راكب كندي من أصل مصري، وبتفتيش حقائبه عثر على مجموعة من العملات الأثرية.

تم إبلاغ مركز الوحدات الأثرية بالمطار القاهرة، وتشكيل لجنة ضمت كل من محمد حيدر مدير الوحدة الأثرية بالمطار، وملاك حبيب ومحمود حسن خلف الله مفتشي الآثار، وعثر على 69 عملة أثرية عباره عن ٣٥ سند بنكي، فئات مختلفه ترجع لعصر الاسرة العلوية، و ٢٩ عملة معدنية ترجع للعصر العثماني والأسرة العلوية، و4 عملات تخص المملكة العربية .

وأشارت المصادر إلى أنه تم مصادرة العملات والسندات المصرية لصالح الوزاره الآثار، طبقًا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وأن السفارة السعودية تُخاطب وزارة الآثار لاستلام العملات الخاصة، وذلك طبقًا لإتفاق ثنائي بين مصر والسعودية.

إحباط تهريب عملات أثرية

إحباط تهريب عملات أثرية

إحباط تهريب عملات أثرية

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب

8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا