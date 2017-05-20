بالصور- إحباط تهريب 69 عملة أثرية مع كندي بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، السبت، من ضبط راكب كندي ذو أصول مصرية، حاول تهريب 69 عملة أثرية لدي إنهاء إجراءات سفره عائدًا إلى كندا، وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة مصر للطيران المتجهة الي مونتريال، اشتبه أمن المطار في راكب كندي من أصل مصري، وبتفتيش حقائبه عثر على مجموعة من العملات الأثرية.

تم إبلاغ مركز الوحدات الأثرية بالمطار القاهرة، وتشكيل لجنة ضمت كل من محمد حيدر مدير الوحدة الأثرية بالمطار، وملاك حبيب ومحمود حسن خلف الله مفتشي الآثار، وعثر على 69 عملة أثرية عباره عن ٣٥ سند بنكي، فئات مختلفه ترجع لعصر الاسرة العلوية، و ٢٩ عملة معدنية ترجع للعصر العثماني والأسرة العلوية، و4 عملات تخص المملكة العربية السعودية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم مصادرة العملات والسندات المصرية لصالح الوزاره الآثار، طبقًا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وأن السفارة السعودية تُخاطب وزارة الآثار لاستلام العملات الخاصة، وذلك طبقًا لإتفاق ثنائي بين مصر والسعودية.