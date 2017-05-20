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المجلس الأعلى يُناقش نظام القبول بالجامعات اليوم

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المجلس الأعلى يُناقش نظام القبول بالجامعات اليوم المجلس الأعلى يُناقش نظام القبول بالجامعات اليوم

مصراوي Masrawy

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، جلسته الدورية، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

ومن المقرر أن يرأس المجلس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

و قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، إن المجلس سيناقش نظام تنسيق القبول في الجامعات للعام الدراسي المقبل، وسير العملية الامتحانية بالجامعات.

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