عامل يقتل طفلته الرضيعة خنقًا انتقامًا من زوجته

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تخلص عامل من طفلته الرضيعه في الخانكة، انتقاما من زوجته، حيث خنق الطفلة وحاول دفن جثتها، إلا أنه أُلقي القبض عليه قبل شروعه في دفنها.

تلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا من سيد قباري عبدالرحيم، 32 عاما، عامل، بوجود خلافات عائلية بين شقيقته "آمال"، 29 عاما، ربة منزل، وزوجها "أشرف. ش"، 31 عاما، عامل، قام على إثرها زوجها بالاعتداء على زوجته بالضرب، وطردها من منزل الزوجية مع الاحتفاظ بابنتهما "هنا"، البالغة من العمر 10 أشهر، ورفض إعطائها لوالدتها، وخلال اتصال الزوجة للاطمئنان على الطفلة، أخبرها الزوج بأنه قتلها.

تم إخطار اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، وتشكيل فريق بحث قاده العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، وتوصلت التحريات إلى صحة أقوال المبلّغ، بقتل الأب للطفلة، وعزمه التخلص من الجثة ودفنها.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، وباستهداف مسكن المتهم، تبين هروبه، والعثور على جثة الطفلة ملقاة على السرير بغرفة النوم، ووجود آثار انسكابات دموية من الفم والجثة في حالة تحلل، دون إصابات ظاهرة بها، وبالتنسيق مع قطاعي مصلحة الأمن العام وأمن القاهرة، أُمكن ضبط المتهم بناحية الجمالية بالقاهرة، واعترف بخنق طفلته حتى فارقت الحياة، انتقاما من والدتها.