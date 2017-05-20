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رئيس لاتفيا الأسبق: اتباع القواعد الاقتصادية والانفتاح سوف يجعل الاقتصاد المصري أفضل

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رئيس لاتفيا الأسبق: اتباع القواعد الاقتصادية والانفتاح سوف يجعل الاقتصاد المصري أفضل رئيس لاتفيا الأسبق: اتباع القواعد الاقتصادية والانفتاح سوف يجعل الاقتصاد المصري أفضل

مصراوي Masrawy

فالديس زاتليرس رئيس لاتفيا الأسبق

ريجا (لاتفيا)- أ ش أ):

قال فالديس زاتليرس رئيس لاتفيا الأسبق، إن قيام باتباع القواعد الاقتصادية والانفتاح على الاقتصاد العالمي سوف يجعلها أفضل في غضون السنوات القليلة المقبلة، مؤكدا أن عدم اتباع قواعد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يؤدي إلى حدوث كارثة وأغلب الدول التي لا تتبع تلك القواعد مثل دول أمريكا الجنوبية لم تحقق نتائج ناجحة.

وقال زاتليرس في لقائه، اليوم السبت، مع الوفد الصحفي المصري الذي يزور لاتفيا حاليا للمشاركة في الاحتفال بمئوية إقامة الدولة إنه لا يوجد أي أزمة تم حلها بدون دعم الفقراء وليس بدعم الأغنياء، مشيرا إلى أنه بحث خلال زيارته للقاهرة في يناير الماضي مع الرئيس عبد الفتاح الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة في مصر وسوريا والقضية الفلسطينية.

وردا علي سؤال حول مواجهته الأزمة الاقتصادية في لاتفيا عام 2007، قال زاتليرس، إنه لم يكن بمقدوره منع الأزمة التي جاءت فجأة وأنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية بمساعدة البرلمان اللاتفي واتباع قواعد صندوق النقد الدولي، لافتا إلى توفير الاتحاد الأوروبي المال اللازم لذلك، موضحا أنه تم خفض أجور موظفي بنسبة 35 %، وتوفير 50 يورو شهريا للفقراء للإبقاء على حياتهم وخلق وظائف عمل في البلديات ب140 يورو شهريا، حيث قام الناس بتنظيف القري والمدن وتنفيذ مشروعات للبيئة .

وردا علي سؤال حول الوضع في سوريا ، أعرب زاتليرس، عن اعتقاده بأنه لا يري حلا قريبا أو سلاما في سوريا، مضيفا أن خلق دولة دينية يؤدي إلى توترات في المجتمع وأن العراق تحت حكم صدام حسين وسوريا تحت حكم بشار الأسد بالرغم أنها "أنظمة دكتاتورية" كانت دولا علمانية يتعامل الناس فيها سواسية، مؤكدا رفضه إعطاء الأسلحة لأحد أطراف النزاع في سوريا، وأنه لن يكون هناك فائزا في الحرب بعد سبع سنوات وأن الحل في أيد الدول العربية التي يجب أن تتحد لحل مشاكلها بدون تدخل القوي الخارجية .

وردا على سؤال حول ثورات الربيع العربي، أعرب زاتليرس، عن اعتقاده بأن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تهدم ولكن لا يمكن لها أن تبني المؤسسات والحكومة والمجتمع، وأنه قال هذا بعد شهور قليلة من اندلاع ثورات الربيع العربي .

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