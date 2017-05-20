بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق المصالحة في حي برزة السوري

دمشق - (د ب أ):

بدأ صباح اليوم السبت خروج الدفعة الثالثة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي برزة على الأطراف الشرقية لدمشق، وذلك في اطار تنفيذ اتفاق التسوية القاضي بإنهاء المظاهر المسلحة في الحي تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة اليه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية " سانا" اليوم السبت، أن عددا من الحافلات تجمعت في المنطقة لنقل الدفعة الثالثة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للتسوية في حي برزة تمهيدا لإخراجهم باتجاه الريف الشمالي.

وكان جرى في 12 مايو الجاري اتمام المرحلة الثانية من اتفاق المصالحة في برزة وحي تشرين عبر خروج 1246 شخصا بينهم 718 مسلحا باتجاه الريف الشمالي.

وكانت السلطات الحكومية السورية يوم الاثنين الماضي، قد أعلنت عن إنجاز جميع بنود الاتفاق الذي توصلت إليه مع فصائل المعارضة المسلحة، لإخراج مقاتليها من منطقة القابون على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق.

وقال محافظ دمشق بشر الصبان ، في بيان أصدره إن "منطقة القابون أصبحت خالية تماما من المجموعات المسلحة بعد إنجاز المرحلة الثانية والأخيرة من اتفاق التسوية".