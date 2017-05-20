استطلاع: ثلثا الألمان يتوقعون عدم إكمال ترامب فترة ولايته

برلين- (د ب أ):

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الألمان يتوقعون إلا يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اكمال ولايته الرئاسية.

وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد سيفي لصالح صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت، أن 3ر24% من الألمان يرون أن ترامب سيكمل ولايته التي تبلغ مدتها أربعة أعوام.

وأوضحت النتائج أن أعلى نسبة للأشخاص الذين توقعوا اكمال ترامب ولايته حتى نهايتها ، كانت بين أنصار حزب البديل الألماني اليميني الشعبوي إذ بلغت نسبتهم 6ر56%، فيما أعرب أنصار كل الأحزاب الأخرى عن اعتقادهم بأن ترامب لن يستمر في منصبه لنهاية فترة ولايته.

وكانت أعلى نسبة للأشخاص الذين توقعوا الخروج المبكر لترامب من البيت الأبيض، بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ7ر80% تلاهم بفارق ضئيل أنصار تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي بـ1ر79% .