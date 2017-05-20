"عاشور" يترأس الدفاع عن 9 محامين متهمين باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير

الشرقية – فاطمة الديب:

وصل المستشار سامح عاشور، نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، إلى مقر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، وترأس هيئة الدفاع عن 9 محامين بمدينة أبو كبير في أولى جلسات محاكمتهم، على خلفية اتهامهم باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير العامة، ومنعهم من مغادرة النيابة لمدة 5 ساعات متواصلة.

كانت مباحث أبو كبير، ألقت القبض على اثنين من المحامين، فيما ألقى جهاز الأمن الوطني، القبض على ثلاثة آخرين، وذلك بمناطق مرسى مطروح، ورأس البر، بعد صدور قرار ضبط وإحضار المحامين الـ 9، على ذمة تحقيقات النيابة العامة.

ووجهت النيابة، للمتهمين، تهم الاشتراك وآخرين مجهولون، في تجمهر مؤلّف من أكثر من 5 أشخاص، بغرض احتجاز أعضاء نيابة أبو كبير، ومنعهم من مغادرة مكاتبهم لمدة 5 ساعات متواصلة، واستعمال العنف والتهديد مع موظفين عموميين، واحتجازهم ووضع مقاعد خشبية أمام أبواب مكتب أعضاء النيابة.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهمة إهانة وتهديد وكيل نيابة أبو كبير، المستشار بدر الشافعي.