بعد إغلاقه 4 سنوات.. إعادة تشغيل موقع "9 ن" لمعالجة "الحمأة" بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، إعادة تشغيل موقع "9 ن" لمعالجة "الحمأة" "الرواسب الناتجة عن الصرف الصحي"، وذلك بعد إغلاق دام نحو 4 سنوات.

من جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، في تصريحات صحفية: "إن الموقع استقبل 7 سيارات عملاقة مجهزة خصيصًا لعملية نقل "الحمأة" تمهيدًا لبدء معالجتها".

وأضاف "نافع" أنه جرى مراجعة الاشتراطات والتعليمات البيئية والصحية قبل إعادة تشغيل الموقع وإنشاء محطة ثابتة للرصد البيئي، بالإضافة إلى تجهيز طريق بديل خلفي تسلكه السيارات المجهزة لنقل الحمأة، وذلك مراعاة لأهل المنطقة.

كان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عقد اجتماعًا، أول أمس، بحضور قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ومدير أمن الإسكندرية، وممثل إدارة البيئة، لمناقشة التجهيزات النهائية لإعادة تشغيل موقع 9 ن.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي، على سائقي السيارات المجهزة لنقل الحمأة بضرورة تطبيق الاشتراطات وعدم تحرك أي سيارة إلا بإحكام الإغلاق والمحافظة على النظافة المنصوص عليها بيئيًّا.

جديرٌ بالذكر، أن موقع"9 ن" لمعالجة الحمأة، أنشئ عام 1993 بتكلفة مليار ونصف جنيه، وأغلق عام 2013 بعد احتجاجات وتظاهرات لأهالي المناطق المحيطة به؛ بسبب مخاوف صحية وبيئية، ما أدى لتراكم الحمأة والرمال والمخلفات داخل محطات الصرف الصحي، وحدوث كثير من الهبوطات بشوارع الإسكندرية.