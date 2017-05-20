يسرق سيارة عمله بهيئة النظافة وباعها لتاجر خردة بـ 5 آلاف جنيه

كتب - محمد شعبان:

نجح ضباط مباحث الدقي، في التوصل إلى هوية المتهم بسرقة سيارة تابعة لهيئة النظافة والتجميل، وتبين أنه سائقا بالهيئة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكشفت تحريات المقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث الدقي، أن "عادل.خ"، 49 عاما، سائق بالهيئة، استولى على السيارة أثناء توقفها بتقاطع شارعي السكري مع هيئة النظافة والتجميل، وقام ببيعها لتاجر خردة بمركز البدرشين مقابل 5 آلاف جنيه.

وتمكن النقيب عمرو مصطفى، معاون مباحث الدقي، من ضبط المتهم، وإعادة السيارة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.