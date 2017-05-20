بالصور.. تريزيجيه يشارك في تدريبات الأهلي

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شارك محمود حسن، الشهير بتريزيجيه، لاعب نادي أندرلخت في مران فريق الكرة بالأهلي، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش، وقبل سفر الفريق إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق القطن في ثاني جولات منافسات دوري المجموعات لدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك اللاعب في تدريبات الأهلي من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لمباراة تونس، أولى محطات تصفيات الأمم الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة الكاميرون 2019.

وطالب كوبر اللاعبين المحترفين، الذين انتهى موسمهم الكروي بضرورة عدم الانقطاع عن التدريبات.