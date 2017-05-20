رئيس الوزراء يُشارك في فعاليات قمة المنتدى الاقتصادي للشرق الأوسط

كتب محمد غايات:

شارك المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، في فعاليات قمة المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يُعقد تحت عنوان "تمكين الأجيال نحو المستقبل".

ويتيح المنتدى الذي ينظم عدة جلسات حوارية تتناول موضوعات متنوعة، إقامة منصة للحوار وتبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف المشاركة حول العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة وجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها العديد من بلدان المنطقة رغم التحديات الراهنة.

هذا بالإضافة إلى توفير فرص أكبر للتقارب في الرؤى لتعزيز دور التكنولوجيات الحديثة في تحقيق النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأهمية التركيز علي الشباب ومنحهم فرص أكبر للمساهمة في مستقبل افضل.

وترتكز محاور المنتدى على تحفيز الإبداع من خلال التقنيات الحديثة، وبناء اقتصاديات شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف، فضلاً عن دعم الجهود الإنسانية والمساعي الدبلوماسية اللازمة لمواجهة تحديات المنطقة. كما يشهد المنتدى إطلاق مبادرة لدعم الشركات العربية الناشئة وتشجيع الشباب.