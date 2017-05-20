أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
8 الصبح - الصحفي عزت إبراهيم يوضح أجندة مواضيع المقرر مناقشتها في القمة بين ترامب والرئيس السيسى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بدلت ملابسها بالطائرة.. ميلانيا تفاجئ الجميع بإطلالتها في السعودية - صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميلانيا وترامب قبل السفر للسعوديةميلانيا وترامب قبل السفر للسعودية

ميلانيا وترامب قبل السفر للسعوديةميلانيا وترامب قبل السفر للسعودية

ميلانيا وترامب قبل السفر للسعوديةميلانيا وترامب قبل السفر للسعودية

وصول ميلانيا إلى وصول ميلانيا إلى السعودية

وصول ميلانيا إلى السعوديةوصول ميلانيا إلى السعودية

وصول ميلانيا إلى السعوديةوصول ميلانيا إلى السعودية

وصول ميلانيا إلى السعوديةوصول ميلانيا إلى السعودية

وصول ميلانيا إلى السعوديةوصول ميلانيا إلى السعودية

كتب- علي أحمد:

منذ أن وطأت قدماها سلم الطائرة الرئاسية المتجهة إلى السعودية، أثارت "ميلانيا " سيدة البيت الأبيض جدلاً بسبب ملابسها المتحررة، إلا أن قرينة الرئيس الأمريكي فاجأت الجميع عند الوصول إلى الرياض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل صباح السبت برفقته "ميلانيا" في زيارة رسمية إلى السعودية، في أول جولة خارجية رسمية للرئيس الأمريكي منذ أن تم تنصيبه رئيسا يناير الماضي.

وظهرت ميلانيا عن وصولها مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مرتدية ملابس ليست فقط محتشمة، بل تقترب بتصميمها من تصاميم العباءات الخليجية، حيث ارتدت زياً أسود فضفاضاً وحزام ذهبي كبير.

وكانت ميلانيا غادرت الولايات المتحدة مرتدية تنورة برتقالية قصيرة، وبلوزة بيضاء، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ستصل المملكة بهذا الزي أم ستستبدل ملابسها في الطائرة وهو ما حدث بالفعل، فيما يبدو كخطوة لاحترام التقاليد الإسلامية بالمملكة.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى

8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

8 الصبح - الصحفي عزت إبراهيم يوضح أجندة مواضيع المقرر مناقشتها في القمة بين ترامب والرئيس السيسى

8 الصبح - الصحفي عزت إبراهيم يوضح أجندة مواضيع المقرر مناقشتها في القمة بين ترامب والرئيس السيسى

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها