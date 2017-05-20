بدلت ملابسها بالطائرة.. ميلانيا تفاجئ الجميع بإطلالتها في السعودية - صور

كتب- علي أحمد:

منذ أن وطأت قدماها سلم الطائرة الرئاسية المتجهة إلى السعودية، أثارت "ميلانيا ترامب" سيدة البيت الأبيض جدلاً بسبب ملابسها المتحررة، إلا أن قرينة الرئيس الأمريكي فاجأت الجميع عند الوصول إلى الرياض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل صباح السبت برفقته "ميلانيا" في زيارة رسمية إلى السعودية، في أول جولة خارجية رسمية للرئيس الأمريكي منذ أن تم تنصيبه رئيسا يناير الماضي.

وظهرت ميلانيا عن وصولها مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مرتدية ملابس ليست فقط محتشمة، بل تقترب بتصميمها من تصاميم العباءات الخليجية، حيث ارتدت زياً أسود فضفاضاً وحزام ذهبي كبير.

وكانت ميلانيا غادرت الولايات المتحدة مرتدية تنورة برتقالية قصيرة، وبلوزة بيضاء، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ستصل المملكة بهذا الزي أم ستستبدل ملابسها في الطائرة وهو ما حدث بالفعل، فيما يبدو كخطوة لاحترام التقاليد الإسلامية بالمملكة.