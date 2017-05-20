بالصور.. إقامة قداس الأربعين على روح شهداء "المرقسية" بدير مارمينا بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أقيم قداس الأربعين على روح شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، صباح اليوم السبت، بدير مارمينا العجايبي بصحراء كينج مريوط غربي المدينة، بحضور أسر الشهداء والمئات من الأقباط.

وبعث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تعزية أثناء القداس تدور عن " قوة الإيمان بالشهادة التى تذهب بأرواح الشهداء إلى السماء، وتقديم الإسكندرية الكثير من الشهداء على مر الزمن وأن أصحاب أيادي الظلم والكراهية والبغض سوف ينالون عقابهم".

وكان التفجير استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم 9 أبريل الماضى بالتزامن مع احتفالات "أحد الشعانين" الذي كان يحضره البابا تواضروس الثاني، بواسطة انتحاري قام بتفجير نفسه أمام بوابة الكنيسة.

وأودى التفجير الانتحاري بحياة 19 شهيداً بينهم رجال ونساء وأفراد من الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة المرقسية، و8 مواطنين أقباط هم:"ميلاد نظير جرجس ، إبراهيم جرجس باخوم ، حنا حنان لمعة دراسة ، جرجس غطاس عطاالله ، بيشوى عبد الملاك عيسى، نسيم فهيم بخيت، لوسندا كريستيان كمال ، كريم غطاس اندراوس ".