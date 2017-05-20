أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
8 الصبح - الصحفي عزت إبراهيم يوضح أجندة مواضيع المقرر مناقشتها في القمة بين ترامب والرئيس السيسى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إقامة قداس الأربعين على روح شهداء "المرقسية" بدير مارمينا بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قداس الأربعينقداس الأربعين

قداس الأربعين (2)قداس الأربعين (2)

قداس الأربعين (3)قداس الأربعين (3)

قداس الأربعين (4)قداس الأربعين (4)

قداس الأربعين (5)قداس الأربعين (5)

الإسكندرية – محمد عامر:
أقيم قداس الأربعين على روح شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، صباح اليوم السبت، بدير مارمينا العجايبي بصحراء كينج مريوط غربي المدينة، بحضور أسر الشهداء والمئات من الأقباط.

وبعث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تعزية أثناء القداس تدور عن " قوة الإيمان بالشهادة التى تذهب بأرواح الشهداء إلى السماء، وتقديم الإسكندرية الكثير من الشهداء على مر الزمن وأن أصحاب أيادي الظلم والكراهية والبغض سوف ينالون عقابهم".

وكان التفجير استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم 9 أبريل الماضى بالتزامن مع احتفالات "أحد الشعانين" الذي كان يحضره البابا تواضروس الثاني، بواسطة انتحاري قام بتفجير نفسه أمام بوابة الكنيسة.

وأودى التفجير الانتحاري بحياة 19 شهيداً بينهم رجال ونساء وأفراد من الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة المرقسية، و8 مواطنين أقباط هم:"ميلاد نظير جرجس ، إبراهيم جرجس باخوم ، حنا حنان لمعة دراسة ، جرجس غطاس عطاالله ، بيشوى عبد الملاك عيسى، نسيم فهيم بخيت، لوسندا كريستيان كمال ، كريم غطاس اندراوس ".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن

رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن