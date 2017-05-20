أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
8 الصبح - الصحفي عزت إبراهيم يوضح أجندة مواضيع المقرر مناقشتها في القمة بين ترامب والرئيس السيسى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

كيف تعامل أمن الجيزة مع بلاغ تفجير القطار الفرنساوي بأبو النمرس؟

Google+ Print
كيف تعامل أمن الجيزة مع بلاغ تفجير القطار الفرنساوي بأبو النمرس؟ كيف تعامل أمن الجيزة مع بلاغ تفجير القطار الفرنساوي بأبو النمرس؟

مصراوي Masrawy

القطار الفرنساوي

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات البلاغ الذي ورد إلى شرطة النجدة حول اعتزام أحد الأشخاص لتفجير القطار الفرنساوي القادم من القاهرة إلى أسيوط بمحطة منيل شيحة بمركز أبو النمرس.

وكشفت تحريات العقيد ضياء فاروق، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن بائع متجول يدعى "بيومي.د"، 46 عاما، أبلغ الشرطة بنية تاجر يدعى "محمود سعد"، تنفيذ ذلك الحادث.

وتوصلت تحريات المقدم علي عبد الرحمن، وكيل الفرقة، إلى أن البلاغ كيدي؛ حيث توجد خلافات بين المبلغ والتاجر بسبب توريد نصف طن أسمنت.

وتمكن العميد خالد كامل، مأمور قسم أبو النمرس، من ضبط المبلغ، الذي أقر بصحة التحريات، وأنه أبلغ الشرطة بدافع الانتقام من التاجر.

وتم تمشيط المحطة بواسطة الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، تحسا لوجود أي أجسام غريبة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن

رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن