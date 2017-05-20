كيف تعامل أمن الجيزة مع بلاغ تفجير القطار الفرنساوي بأبو النمرس؟

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات البلاغ الذي ورد إلى شرطة النجدة حول اعتزام أحد الأشخاص لتفجير القطار الفرنساوي القادم من القاهرة إلى أسيوط بمحطة منيل شيحة بمركز أبو النمرس.

وكشفت تحريات العقيد ضياء فاروق، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن بائع متجول يدعى "بيومي.د"، 46 عاما، أبلغ الشرطة بنية تاجر يدعى "محمود سعد"، تنفيذ ذلك الحادث.

وتوصلت تحريات المقدم علي عبد الرحمن، وكيل الفرقة، إلى أن البلاغ كيدي؛ حيث توجد خلافات بين المبلغ والتاجر بسبب توريد نصف طن أسمنت.

وتمكن العميد خالد كامل، مأمور قسم أبو النمرس، من ضبط المبلغ، الذي أقر بصحة التحريات، وأنه أبلغ الشرطة بدافع الانتقام من التاجر.

وتم تمشيط المحطة بواسطة الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، تحسا لوجود أي أجسام غريبة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.