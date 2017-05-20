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وسط غياب إنجليزي.. 20 ناديًا أوروبيًا لم تهبط من قبل إلى الدرجة الأولى

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وسط غياب إنجليزي.. 20 ناديًا أوروبيًا لم تهبط من قبل إلى الدرجة الأولى وسط غياب إنجليزي.. 20 ناديًا أوروبيًا لم تهبط من قبل إلى الدرجة الأولى

التحرير

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مع اقتراب موسم 2016 - 2017 على النهاية واتضاح ملامح الفرق التي ستتوج بألقاب الدوريات المحلية والأخرى المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، اقتربت ملامح الفرق التي ستهبط إلى الدرجة الثانية أيضًا إلى حد بعيد.

وبنظرة تاريخية عن هبوط الفرق، أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن جميع فرق الدوري الإنجليزي بلا استثناء هبطت من قبل إلى الدرجة الأولى، حيث يعتبر إيفرتون أكثر الفرق التي تواجدت في الدوري الإنجليزي في 114 موسم أكثر من أستون فيلا الثاني في القائمة بتسع مواسم.

وبشكل يتواجد في أوروبا 20 ناديًا فقط لم يسبق لهم الهبوط إلى الدرجة الأولى من قبل، من بينهم ناديان في أسكتلندا هما أبيردين وسيلتك، بينما يوجد 3 أندية في إسبانيا هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو، بينما سبق لأتلتيكو مدريد الهبوط من قبل في عام 2000.

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وفي الدوري الإيطالي لم يسبق لفريق إنتر فقط الهبوط إلى الدرجة الأولى، وفي ألمانيا يعد هامبورج الفريق الوحيد الذي لم يهبط من البوندسليجا من قبل، حيث سبق أن هبط بايرن ميونيخ من قبل في عام 1955.

وفي هولندا تمكنت أندية أياكس وأيندهوفين وفينورد وأوترخيت من تفادي الهبوط طوال تاريخهم كما هو الحال مع بنفيكا وبورتو وسبورتينج لشبونة في البرتغال.

أما في تركيا فتفادت أندية جالاطاسراي وفنربخشة وبيشكتاش الهبوط وأخيرا تفادت أندية باوك وباناثونيكوس وأولمبياكوس الهبوط في الدوري اليوناني.

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التحرير

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