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خيسوس: رفضت برشلونة رغم محاولات نيمار.. والحياة صعبة في إنجلترا

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خيسوس: رفضت برشلونة رغم محاولات نيمار.. والحياة صعبة في إنجلترا خيسوس: رفضت برشلونة رغم محاولات نيمار.. والحياة صعبة في إنجلترا

التحرير

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قال المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس، في حواره مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن والدته والرب هما من يؤثران في مسيرته بقوة، معتبرا في الوقت ذاته الظاهرة رونالدو مثله الأعلى في كرة القدم.

وأوضح خيسوس، أن رونالدو هو اللاعب الذي ينظر دائمًا إليه ويرغب في أن يكون مثله في يوم من الأيام، مشيرًا إلى صعوبة مقارنة أي لاعب بالظاهرة في ظل الأرقام الفريدة التي حققها والمستويات المميزة التي قدمها خلال مسيرته.

وتطرق خيسوس للحديث عن انتقاله إلى مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن نيمار حاول كثيرًا جلبه إلى برشلونة في الوقت الذي وجد فيه صعوبة في اتخاذ القرار، حيث حدثه كثيرا عن النادي والطقس المشابه للبرازيل، لكنه تردد، خاصة أن برشلونة فريق كبير للغاية.

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وأشار خيسوس إلى تفضليه الانتقال إلى ناد كبير يمتلك فيه فرصة جيدة للمشاركة، وذلك في الوقت الذي أعرب فيه جوارديولا عن اهتمامه بالتعاقد معه، وهو ما شجعه، خاصة أن جميع اللاعبين يحلمون بالعمل مع بيب، ليقرر رفض برشلونة.

وعن الحياة في إنجلترا، أشار خيسوس إلى أن طبيعة الحياة مختلفة تماما عن البرازيل، ولم يعتد العيش في ذلك الطقس البارد، إلى جانب معاناته للتأقلم مع اللغة الإنجليزية التي يحاول اكتسابها مع مرور الوقت.

وأضاف خيسوس، أنه يدرك قبل انضمامه لمانشستر سيتي أن الأمور لن تكون سهلة، ولكن دعم الجماهير والنادي له يصنعون الفارق، خاصة أنه يحاول أن يعيش بصورة طبيعية وسط المواطنين الإنجليز.

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التحرير

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