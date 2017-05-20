نجيدة: شبهة عدم الدستورية تطال بعض تعديلات «الإجراءات الجنائية»

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قال طارق نجيدة، الخبير القانوني، إن التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجنائية، بقبول الحضور في الجنايات بوكيل خاص دون اشتراط حضور المتهم، أمر دستوري لصالح العدالة والمتهم، ولكن شبهة عدم الدستورية تطال النصوص الأخري التي تفرض حضور المتهم شخصيا، في جلسات الجنح المستأنفة عموما، وتميز بين متهم في جنحة مستأنفة ومتهم آخر في جناية.

وأوضح، أنه يجب على البرلمان مراجعة النصوص، التي أضحت في دائرة شبهة عدم الدستورية، لافتاً إلى أن المشرع يملك فرض الحضور شخصيا، في نوع معين من الجرائم مثل السرقة أو الإرهاب ولا يفرضه في أنواع أخرى، بشرط التجرد والعمومية للنص.