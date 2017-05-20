امرأة غلبت الشيطان.. أقامت علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها ونجت من قبضة شقيقها

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شرع سائق في التخلص من شقيقته بالإسكندرية، وخنقها بعد اكتشافه إقامتها علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها.

اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان المنتزه بوجود سيدة في حالة إعياء نتيجة تعرضها للخنق داخل مسكن أسرتها بمنطقة الطابية.

وتبين إصابة "س. ع."، 25 عاما، ربة منزل، بسحجات حول الرقبة، وتم نقلها لمستشفى أبو قير العام، ولا يمكن استجوابها.

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بسؤال شقيقها "ا. ع."، 38 عاما، موظف، اتهم شقيقه "ك. ع."، 24 عاما، سائق، بالتعدى على شقيقتهما بالضرب، ومحاولة خنقها لاكتشافه وجود علاقه غير شرعية بينها وشقيق زوجها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.