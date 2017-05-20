تواضروس يتقدم بالعزاء لأهالي شهداء «مار مرقس» في ذكرى الأربعين

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تقدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى أهالى شهداء كنيسة مار مرقس، متقدما باعتذاره لعدم المشاركة فى القداس ذكرى الأربعين بسب سفره خارج البلاد.

وقال البابا تواضروس، إن الشهداء انتقلوا إلى السماء فى يوم عيد، وهو أحد الزعف، وأن الكنيسة تتذكر ذكرى الأربعين فى أيام الخماسين المفرحة وفق طقس الكنيسة، وأن الشهداء فى فرح كبير فى السماء.

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جاء ذلك فى الرسالة التى قرأها نيابة عنه الأنبا سؤدسيوس أسقف الجيزة، موفدا من البابا تواضروس الثانى، خلال قداس ذكرى الأربعين لشهداء كنيسة مار مرقس فى دير مارمينا بمنطقة كينج مريوط، بحضور أفا مينا رئيس الدير والأنبا بافلى أسقف كنائس شرق الإسكندرية والأنبا إيلاريون أسقف كنائس غرب الإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة وأهالى الشهداء.

وكان دير مارمينا قد استقبل جثامين شهداء كنيسة مار مرقس وعددهم 7 شهداء، وتم دفنهم بجوار شهداء كنيسة القديسين فى مقبرة جماعية.