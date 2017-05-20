روحاني يتقدم على منافسه بفارق 7 ملايين صوت في انتخابات الرئاسة

طهران- أ ش أ:

أعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران، علي أصغر أحمدي، تقدم الرئيس حسن روحاني على منافسه إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس الجمعة.

ووفقًا لنتائج شبه نهائية، نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد حصل روحاني على 22 مليونا و796 ألفا و468 صوتا، فيما حصل أقرب منافسيه إبراهيم رئيسي على 15 مليونا و452 ألفا و194 صوتا، ومصطفى ميرسليم على 455 ألفا و211 صوتا فيما حصل مصطفى هاشمي طبا على 210 الأف و597 صوتا.

وبلغ عدد أصوات المشاركين أكثر من 40 مليونا و76 ألفا و729 صوتا، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 38 مليونا و914 ألفا و470 صوتا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، فوز حسن روحانى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بحصوله على حوالى 58 فى المئة من الأصوات.

وتمكن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من توطيد علاقاته مع المجتمع الدولي، غير أن التحسن الاقتصادي في عهده كان محدودا.