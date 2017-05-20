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بسبب المياه.. "الري" تحذر بفرض غرامات على مزارعي الأرز بالوادي الجديد

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بسبب المياه.. "الري" تحذر بفرض غرامات على مزارعي الأرز بالوادي الجديد بسبب المياه.. "الري" تحذر بفرض غرامات على مزارعي الأرز بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

المهندس محمد مصطفي وكيل وزارة الري بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
حذر المهندس محمد مصطفى، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، المزارعين من زراعة محصول الأرز هذا العام حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وتُوقَّع غرامة عليهم تُقدر بـ 4200 جنيه للآبار التي تتدفق منها ذاتيًّا، و5300 جنيه للآبار التي تعمل بالسولار والكهرباء.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن تلك القرارات تأتي بناء على توجيهات الوزارة، نظرًا لأن المحصول يستهلك كميات كبيرة من المياه، تكفي لزراعة آلاف الأفدنة من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، ما يمثل اعتداءً على موارد المائية، في ظل محدوديتها وزيادة معدل الاستهلاك السنوي المائي، واعتماد الواحات على المياه الجوفية المستخرجة من باطن الأرض.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق برامج زراعية أخرى بديلة عن زراعة الأرز، مشيرًا إلى أن تلك البرامج تتضمن زراعة محاصيل غذائية لا تؤثر زراعتها على المخزون الجوفي ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى تدريب المزارعين على زراعتها عن طريق الحقول الإرشادية.

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