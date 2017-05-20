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في يوم واحد.. استرداد 17 مليون و315 ألف متر من أراضي الدولة بالأقصر

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استرداد الأراضي المملوكة الدولةاسترداد الأراضي المملوكة الدولة

الأقصر – محمد محروس:

واصلت سلطات محافظة الأقصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملاتها لاسترداد الأراضي المملوكة الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ونجحت المحافظة، أمس الجمعة، في إزالة 90 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، بقيادة اللواء عصام الحملي مدير الأمن، والمهندس حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقوات المسلحة.

شارك في الحملة، اللواء علي الجزار سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد أيمن الشريف مدير عام المتابعة الميدانية بالأقصر وكافة القيادات الأمنية، والمسئولين المعنيين، وانضم محافظ الأقصر إلى الحملة بعد انتهاء اجتماعه مع وزير قطاع الأعمال، وتفقد سير العمل والاطمئنان على القوات.

وأزالت الحملة تعديات على مساحة 4122,5 فدانًا، بما يعادل 17 مليون و315 ألف متر مربع، وأزالت كذلك 3 مزارع دواجن و4 مزارع مواش، وكشفت عن وجود صنع مخالف يقوم بصناعة البويات غير المطابقة للمواصفات، فجرى إزالته بالكامل وتحرير محضر بالواقعة.

وشهد مبنى محافظة الأقصر، انعقاد اجتماع موسع برئاسة محافظ الأقصر ومدير الأمن بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية لمراجعة الاعداد لخطة الإزالات.

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