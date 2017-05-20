الإدارية العليا ترفض طعن يطالب بتأسيس حزب التحرير الشيعي

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، اليوم السبت، رفض الطعن رقم 42859 لسنة 62 المقام من الناشط الشيعي أحمد راسم النفيس ضد لجنة الاحزاب السياسية، لرفضها تأسيس حزب جديد تحت مسمى حزب التحرير.

وأكدت لجنة شئون الأحزاب، في طعنها عدم استيفاء عدد التوكيلات المطلوبة لتأسيس الحزب، وقررت إحالة الأوراق للمحكمة الإدارية العليا وفقا للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية.

كان تقرير مفوضي الدولة أوصى بقبول طعن لجنة شئون الأحزاب، ورفض تأسيس حزب التحرير للناشط الشيعي أحمد النفيس.