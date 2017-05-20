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إنهاء مشروعات تنمية قرية القلمون بالوادي الجديد

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إنهاء مشروعات تنمية قرية القلمون بالوادي الجديد إنهاء مشروعات تنمية قرية القلمون بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أنهت الوحدة المحلية لقرى القلمون بمركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم السبت، تنفيذ مشروعات خطة التنمية المحلية الموحدة لهذا العام، باعتمادات بلغت 430 ألف جنيه.

وقال رئيس مركز الداخلة، سيد محمود لـ"مصراوي" إنه جرى تركيب أعمدة إنارة بتقسيمات الشباب والمنطقة الحرفية، وتركيب جديدة للكهرباء في قرى القلمون وعين القضاء وعين الرخاء، إضافة إلى توفير مجموعات إصلاح كشافات.

وفي مجال تحسين البيئة، تم توريد معدات للصرف الصحي ومواد بناء بـ130 ألف جنيه.

وأضاف سيد، أن المركز بصدد الانتهاء من مقترح خطة مشروعات التنمية لقرى المركز كلها، تمهيدا لبدء تخصيص اعتماداتها المالية، بداية العام المالي الجديد شهر يوليو المقبل.

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