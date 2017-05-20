بالصور.. ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية بمخابز مخالفة في دمنهور

البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت إدارة تموين دمنهور، بالتعاون مع مباحث التموين بالبحيرة، صباح اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية؛ لمراقبة مدى التزامها بالقوانين والقرارات والتعليمات والتوجيهات التموينية .

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٧٠٠ رغيف بلدي و١٣٤ بطاقة تموين ذكية لدى أحد محترفي تجميع الخبز وإعادة بيعه بأعلى من السعر، كما جرى تحرير عدد من المخالفات لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ولمخبز لتجميعه دقيق بلدي وآخر لتصرفه في كميات خبز دون وجه حق.

حررت المخالفات بعد إثبات العجز واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتسليم المحاضر لقسم شرطة دمنهور للعرض على النيابة.