أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
8 الصبح - الصحفي عزت إبراهيم يوضح أجندة مواضيع المقرر مناقشتها في القمة بين ترامب والرئيس السيسى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية بمخابز مخالفة في دمنهور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (1)ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (1)

ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (2)ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (2)

ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (3)ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (3)

ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (4)ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (4)

ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (5)ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (5)

ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (6)ضبط 4700 رغيف و134 بطاقة تموينية (6)

البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت إدارة تموين دمنهور، بالتعاون مع مباحث بالبحيرة، صباح اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية؛ لمراقبة مدى التزامها بالقوانين والقرارات والتعليمات والتوجيهات التموينية .

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٧٠٠ رغيف بلدي و١٣٤ بطاقة تموين ذكية لدى أحد محترفي تجميع الخبز وإعادة بيعه بأعلى من السعر، كما جرى تحرير عدد من المخالفات لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ولمخبز لتجميعه دقيق بلدي وآخر لتصرفه في كميات خبز دون وجه حق.

حررت المخالفات بعد إثبات العجز واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتسليم المحاضر لقسم شرطة دمنهور للعرض على النيابة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التموين: كيلو السكر بـ9 جنيهات بمعارض «أهلا رمضان»

التموين: كيلو السكر بـ9 جنيهات بمعارض «أهلا رمضان»

فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

«التموين»: ضخ 160 ألف طن سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

«التموين»: ضخ 160 ألف طن سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

وزير التموين يُشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب الإثنين المقبل

وزير التموين يُشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب الإثنين المقبل