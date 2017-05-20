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عاطل يحاول قتل أخته لإقامتها علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها

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عاطل يحاول قتل أخته لإقامتها علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها عاطل يحاول قتل أخته لإقامتها علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها

مصراوي Masrawy

عاطل يحاول قتل أخته لإقامتها علاقة غير شرعية

الإسكندرية – محمد عامر:

أقدم سائق على قتل شقيقته خنقًا داخل منزل أسرتها بمنطقة الطابية شرقي الإسكندرية، لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينها وشقيق زوجها.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا بوجود سيدة في حالة إعياء داخل مسكن أسرتها بمنطقة الطابية، فانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "س. ع. ب"، 25 عاما، ربة منزل، بسحجات حول الرقبة، ونقلها لمستشفى أبو قير العام في حالة خطيرة.

وقال شقيقها "أ. ع. ب"، 38 عاما، موظف بشركة، إن أخيه "ك. ع. ب"، 24 عاما، سائق، اعتدى على شقيقتهما بالضرب وحاول خنقها لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينها وبين شقيق زوجها "ع. ج. أ"، المقيم بمركز كفر الدوار.

ألقى ضباط وحدة مباحث القسم، المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة. وجرى تحرير المحضر إدارى قسم شرطة ثان المنتزه، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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