بالصور.. قداس ذكرى الأربعين على شهداء تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا

الغربية ـ مروة شاهين:

شهدت كنيسة مار جرجس في طنطا، اليوم السبت، صلاة القداس في ذكرى الأربعين لشهداء تفجير الكنيسة في أحد الشعانين، الذي راح ضحيته 30 شهيدا وأكثر من 70 مصابا.

ترأس الصلاة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها داخل كنيسة أبانوب الملحقة بكنيسة مارجرجس، ومنع الصحفيون من الدخول وكذلك الزوار غير المؤدين للصلاة على الشهداء.

وشهد محيط الكنيسة إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية، وإغلاق كافة الشوارع المؤدية للكنيسة على بعد 150 مترا، تحت إشرف اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، كما تم فرض كردون أمني بالشوارع الرئيسية المحيطة بالكنيسة.

وأكد مدير الأمن في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن درجة التأمين على أعلى مستوى، وأنه تواجد مع دوريات التأمين أمام الكنيسة لطمأنة الأقباط، مع وضع 5 بوابات إلكترونية حول محيط الكنيسة، وحواجز لتفتيش الحقائب النسائية، ومنع تسلل أي شخص غريب.