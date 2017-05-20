«التجعير لا يُصقل الضمير».. مشاهير علقوا على منع مكبرات الصوت في الصلاة

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قوبل قرار وزارة الأوقاف بإيقاف الميكرفونات الخارجية ومكبرات الأصوات خلال صلاة التراويح يهجوم عنيف وانقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض للقرار على مواقع التواصل الاجتماعى، فانتقده بعض المشاهير بينما خرجت تعليقات أخرى مدافعة عن وجهة نظره، يرصد موقع "التحرير - لايف" أبرزها فيما يلى..

1- أحمد حسن

غرد لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلًا: "بعد منع وزير الأوقاف لمكبرات الصوت في صلاة التراويح، الناس خارج المسجد هتصلي إزاي؟، طيب ما تمنع صلاة التراويح أحسن ونقضياها مسلسلات".

2- عمرو ياسين

رد الممثل عمرو محمود ياسين على أحمد حسن، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "هو يا كابتن أنت بتدخل المسلسلات في الموضوع ليه، commercial قوي التعليق بتاعك ده، عمومًا الفيصل في الموضوع هل هناك ثمة ارتباط بين أداء الصلاة أي صلاة والصوت العالي؟ هل لا تصح الصلاة دون مكبرات صوت؟ المسلسلات دي في التليفزيونات أي حد يقدر يتجنبها ويفتح أي قناة مابتجبش مسلسلات مافيش حد مجبر أنه يشوف مسلسل، ويبقى السؤال الرئيسي هل أفسد وزير الأوقاف صلاة التراويح عندما منع مكبرات الصوت؟ مجرد سؤال، أصل صلاة التروايح مش عايزة دعاية، دي الجوامع بتكون فوق بعضها، والناس واعية كويس قوي إن ده شهر عبادة لو في مليون مسلسل".

3- خالد منتصر

قال الكاتب والإعلامي خالد منتصر من خلال تدوينة له عبر موقع فيسبوك: "الله لا يحتاج إلى ميكروفونات لسماع أدعية المسلمين، جل جلاله عظمت قدرته يسمعها ولو همسًا بل حتى ولو مازالت في عقل من يتوجه له بالدعاء مجرد فكرة، والإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل وليس ما صدقه وما أعلنه وما زعق به الميكروفون، وعندما انتشر الإسلام في العالم شرقًا وغربًا لم يكن الميكروفون قد اخترع بعد ولا الكهرباء أصلًا، لماذا تصرخ بطقوسك؟، هل لأنك مشوش وهش أم لأنك واثق ومطمئن؟، الصوت الهادئ علامة ثقة واطمئنان، الهستيريا لا تصنع مجتمعًا صحيح الروح، التجعير لا يصقل الضمير".

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4- نجاد البرعي

علق المحامي نجاد البرعي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، على قرار منع مكبرات الصلاة قائلاً: "منع مكبرات الصوت الخارجية في غير الأذان قرار صدر منذ عهد الشيخ متولي الشعراوي، وظل العمل به قائمًا حتى ثورة يناير، عندما خفت سلطة الدولة فانطلق الناس كل يفعل ما يراه ملائمًا.. في ظني أنه قرار حكيم، دعوة الناس إلى الصلاة يمكن فيها استخدام مكبرات الصوت على أساس إعلام الناس بدخول الوقت، ولكن أثناء إقامة الشعائر سواء صلاة مكتوبة أو نافلة ما هو سبب استخدام مكبر الصوت؟،حتى خطبة الجمعة، في تقديري يجب فيها استعمال مكبر صوت داخلي لا يسمح بأن يشوش الخطباء بعضهم على بعض، ليس كل ما يفعله النظام أو منتسبوه سيئ ولا كفرًا دائمًا، ولكن يجب أن ننظر في كل حالة على حدة، وأن ننتقد ما نراه غير صحيح، وأن نشجع ونمدح القرارات الصحيحة".

5- أمين مسعود

شنّ أمين مسعود، عضو مجلس النواب هجومه على الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بيان له أعرب من خلاله عن رأيه في قرار منع مكبرات صلاة التراويح، قائلاً: "إن شهر رمضان هو شهر الروحانيات يحرص فيه المسلمون على أداء صلاة التراويح، وبسبب امتلاء المساجد بالمصلين غالبًا ما يصلي المصلون بالخارج، وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء إصدار هذا القرار الذي استفز مشاعر المواطنين".

وطالب النائب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإحالة بيانه العاجل إلى لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إلى جانب استدعاء وزير الأوقاف للبرلمان للرد على هذا البيان العاجل، وعبّر عن أمله في التراجع عن القرار وغلق هذا الملف.