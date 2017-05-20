والد نيمار ينصحه بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي

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أشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى تلقي نيمار نصيحة من والده بترك برشلونة، والرحيل إلى الدوري الإنجليزي.

ويقدم صاحب الـ 25 عاما مستويات مميزة مع العملاق الكتالوني، وبات من أفضل لاعبي العالم بفضل الشراكة الهجومية إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز خلال السنوات الثلاث الماضية.

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ويرى والد نيمار، أن نجله سيبقى في "ظل ميسي" كثيرا طالما استمر في برشلونة، مفضلا رحيله إلى الدوري الإنجليزي.

وأوضحت "ديلي ستار"، رغبة جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع نيمار لتشكيل فريق من النجوم إلى جانب بول بوجبا وربما خاميس رودريجز وأنطوان جريزمان.